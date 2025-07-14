Замула о Мичкове: «Заявил о себе, классно вписался в «Филадельфию». Он помог команде, играл на эмоциях и эйфории, справился с давлением, молодец»

Егор Замула положительно оценил дебютный сезон Матвея Мичкова в НХЛ.

20-летний форвард набрал 63 (26+37) очков в 80 матчах за «Филадельфию».

«Мичков хорошо заявил о себе, классно вписался в команду. Чуть подучит английский, и ему будет еще проще. Первый год отыграл на эмоциях и эйфории. Он большой молодец, что справился с давлением.

Матвей сильно помог команде, много забивал, много отдавал передач. Молодая энергия, молодая кровь в раздевалке. Это хороший сезон для него. Стали ли друзьями? Да, в принципе, с первого дня 24 на 7 все вместе, все русские.

Держимся также на выездах. Ребята приглашают на ужины, поэтому постоянно вместе, постоянно на русском языке разговариваем, и с этим проблем нет», – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула .