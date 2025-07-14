Замула об Овечкине: «Его броски ломают кости. В «Филадельфии» защитники садились под его удары – все надолго выбывали. Тяжело найти способ сдержать Сашу»

Егор Замула заявил, что броски Александра Овечкина могут сломать кости.

Защитник «Филадельфии » провел 63 матча и набрал 15 (3+12) очков в прошлом сезоне.

– Единственная радость, что не надо было против него в меньшинстве играть. И знаешь, кому отдать пас, кто сможет забить.

Его удары кости ломают, ноги. У нас пару защитников садились под его удары год назад, два года назад, и все надолго выбывали. Поэтому, прежде чем садиться, либо нужно правильно это сделать, либо надо думать, как перехватывать шайбу.

– Как обороняться против Овечкина?

– Вы видите, уже много лет Саша Овечкин забивает практически каждую игру, и тяжело найти какой-то способ, чтобы его сдержать, – сказал Егор Замула .

Овечкин об отмене дресс-кода для игроков НХЛ: «Мне без разницы – что в джинсах ходить, что в костюме. Я всегда чувствую себя комфортно»