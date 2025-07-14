Замула о сезоне «Филадельфии»: «Иногда хорошо получить по щам, сделать правильные выводы и вернуться с хорошими силами, мотивацией»

Егор Замула заявил, что «Филадельфия» провела неудачный сезон.

«Флайерс» заняли последнее, 16-е место, в Восточной конференции с 76 очками и не сыграли в плей-офф НХЛ в прошедшем сезоне.

– Да, сезон был тяжелый, да, были у ребят травмы, да, был плохой результат. Но мы смотрим уже в будущее.

Иногда очень хорошо получить по щам, сделать правильные выводы и вернуться в новый сезон с хорошими силами, мотивацией и доказывать новое.

– Торторелла был уволен из команды.

– Он хороший человек, всегда говорил все в лицо. Джон многому научил и молодых, и ветеранов. Хороший человек, будем помнить его, он многое вложил в нас.

К сожалению, последний сезон сложился неудачно, поэтому организация взяла нового тренера и постарается перезагрузить систему, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула .