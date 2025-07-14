Замула о сезоне «Филадельфии»: «Иногда хорошо получить по щам, сделать правильные выводы и вернуться с хорошими силами, мотивацией»
Егор Замула заявил, что «Филадельфия» провела неудачный сезон.
«Флайерс» заняли последнее, 16-е место, в Восточной конференции с 76 очками и не сыграли в плей-офф НХЛ в прошедшем сезоне.
– Да, сезон был тяжелый, да, были у ребят травмы, да, был плохой результат. Но мы смотрим уже в будущее.
Иногда очень хорошо получить по щам, сделать правильные выводы и вернуться в новый сезон с хорошими силами, мотивацией и доказывать новое.
– Торторелла был уволен из команды.
– Он хороший человек, всегда говорил все в лицо. Джон многому научил и молодых, и ветеранов. Хороший человек, будем помнить его, он многое вложил в нас.
К сожалению, последний сезон сложился неудачно, поэтому организация взяла нового тренера и постарается перезагрузить систему, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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