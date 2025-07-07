«Филадельфия» продлит договор с Йорком на 5 лет и 5,15 млн долларов за сезон. Защитник говорил Торторелле, что «пробудет в клубе дольше него» (Эллиотт Фридман)
«Филадельфия» продлит договор с Кэмероном Йорком на 5 лет.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, средняя годовая зарплата 24-летнего защитника составит 5,15 млн долларов.
Йорк является ограниченно свободным агентом. Он получал 1,6 млн долларов в год по предыдущему контракту.
В прошлом сезоне защитник набрал 17 (4+13) очков за 66 матчей при полезности «минус 8» и среднем игровом времени 20:46.
В активе Йорка также 126 заблокированных бросков (третье место в команде), 60 силовых приемов и 26 штрафных минут.
Сообщалось, что у игрока был конфликт с предыдущим главным тренером Джоном Тортореллой.
После ошибки Йорка в матче с «Торонто», специалист сказал: «Переподпишешься в «Филадельфии» – я тебя похороню». Защитник ответил: «Я здесь пробуду дольше, чем ты».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
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