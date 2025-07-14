Гребенкин о целях: «Провести полноценный сезон в НХЛ. Я неплохой хоккеист – люди это понимают, не просто так меня вытащили в «Филадельфию»

Никита Гребенкин планирует провести полноценный сезон в НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний нападающий сыграл 7 матчей за «Торонто ».

По ходу сезона «Лифс» обменяли Гребенкина в «Филадельфию». У него 32 (13+19) очка за 57 игр в АХЛ с учетом плей-офф.

– Какие цели ставите себе на следующий сезон в Северной Америке?

– Хочу провести полноценный сезон в НХЛ.

– С помощью чего, на ваш взгляд, вы сможете зацепиться за место в основе «Филадельфии»?

– С помощью характера, плюс я неплохой хоккеист, и я это знаю. Да и другие люди это понимают. Меня не просто так вытащили в «Филадельфию », думаю, что все получится.

– Как ощущаете себя в Америке в плане языкового барьера, уже успели адаптироваться?

– Да нет, пока не до конца. Есть сложности. Но я такой человек, что всегда со всеми на позитиве общаюсь, – сказал Никита Гребенкин .