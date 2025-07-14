Гребенкин о целях: «Провести полноценный сезон в НХЛ. Я неплохой хоккеист – люди это понимают, не просто так меня вытащили в «Филадельфию»
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний нападающий сыграл 7 матчей за «Торонто».
По ходу сезона «Лифс» обменяли Гребенкина в «Филадельфию». У него 32 (13+19) очка за 57 игр в АХЛ с учетом плей-офф.
– Какие цели ставите себе на следующий сезон в Северной Америке?
– Хочу провести полноценный сезон в НХЛ.
– С помощью чего, на ваш взгляд, вы сможете зацепиться за место в основе «Филадельфии»?
– С помощью характера, плюс я неплохой хоккеист, и я это знаю. Да и другие люди это понимают. Меня не просто так вытащили в «Филадельфию», думаю, что все получится.
– Как ощущаете себя в Америке в плане языкового барьера, уже успели адаптироваться?
– Да нет, пока не до конца. Есть сложности. Но я такой человек, что всегда со всеми на позитиве общаюсь, – сказал Никита Гребенкин.