Гребенкин дал совет Юрову: «Главное, чтобы никого не боялся и не стеснялся общаться по-английски. У него с детства взрослое поведение, я всегда удивлялся, сколько времени он уделяет тренировкам»
Никита Гребенкин дал совет Даниле Юрову, перешедшему в «Миннесоту».
Юров был выбран «Уайлд» под 24-м общим номером на драфте НХЛ в 2022 году. В мае 21-летний хоккеист подписал с клубом контракт новичка на 3 года.
«Он сам все знает и понимает. У Юрова с детства взрослое поведение, он огромный профессионал.
Я всегда удивлялся, сколько времени он уделяет тренировочному процессу. Уверен, что у него все получится.
Главное, чтобы он никого не боялся и не стеснялся общаться по-английски», – сказал форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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