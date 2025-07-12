Гребенкин дал совет Юрову: «Главное, чтобы никого не боялся и не стеснялся общаться по-английски. У него с детства взрослое поведение, я всегда удивлялся, сколько времени он уделяет тренировкам»

Никита Гребенкин дал совет Даниле Юрову, перешедшему в «Миннесоту».

Юров был выбран «Уайлд» под 24-м общим номером на драфте НХЛ в 2022 году. В мае 21-летний хоккеист подписал с клубом контракт новичка на 3 года.

«Он сам все знает и понимает. У Юрова с детства взрослое поведение, он огромный профессионал.

Я всегда удивлялся, сколько времени он уделяет тренировочному процессу. Уверен, что у него все получится.

Главное, чтобы он никого не боялся и не стеснялся общаться по-английски», – сказал форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин .