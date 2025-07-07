Гребенкин об отпуске: «Приехал в Россию, постоянно тренируюсь. С Набоковым выбрались на рыбалку – поехали в три часа ночи, прошел дождь и град. Хорошее приключение»

Никита Гребенкин съездил на рыбалку с Ильей Набоковым.

«Приехал в Россию где‑то месяц назад, провожу время с друзьями, постоянно тренируюсь в зале и на льду, играю в падел. Сейчас все открывают для себя эту игру, хорошая и простая, но довольно интересная.

С Ильей Набоковым решили выбраться на рыбалку, мы с ним хорошие друзья.

Поехали в три часа ночи, пока доехали, прошел дождь, град, много преград преодолевали, чтобы попасть на рыбалку, поэтому хорошее приключение для нас выдалось», – сказал форвард «Филадельфии » Никита Гребенкин .

Никита Гребенкин: «НХЛ – лучшая лига мира. Каждое звено – звери! Идут в форчек, закидывают шайбу и бегут, все навалом. В России любят играть через пас»