Гребенкин о болельщиках: «У «Торонто» приходит 20 тысяч, в Магнитогорске арена поменьше, но люди схожи: команда для местных – что-то родное»

Никита Гребенкин сравнил болельщиков «Торонто» и «Металлурга».

– Можно ли сказать, что атмосфера в Магнитогорске и в Торонто схожа?

– Да, сто процентов. У «Торонто» приходит 20 тысяч человек, у нас в Магнитке чуть поменьше арена, но сами болельщики очень схожи, потому что много людей с комбината ходят на хоккей и любят его.

Магнитогорск – хоккейный город, все это знают. Команда для местных – что-то родное. В Магнитогорске все честно: если люди говорят, что команда плохо играет, то, значит, это так. В Торонто тоже любят хоккей, – сказал нападающий «Филадельфии» Гребенкин , ранее выступавший за «Торонто » и «Металлург ».