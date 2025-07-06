Гребенкин о болельщиках: «У «Торонто» приходит 20 тысяч, в Магнитогорске арена поменьше, но люди схожи: команда для местных – что-то родное»
Никита Гребенкин сравнил болельщиков «Торонто» и «Металлурга».
– Можно ли сказать, что атмосфера в Магнитогорске и в Торонто схожа?
– Да, сто процентов. У «Торонто» приходит 20 тысяч человек, у нас в Магнитке чуть поменьше арена, но сами болельщики очень схожи, потому что много людей с комбината ходят на хоккей и любят его.
Магнитогорск – хоккейный город, все это знают. Команда для местных – что-то родное. В Магнитогорске все честно: если люди говорят, что команда плохо играет, то, значит, это так. В Торонто тоже любят хоккей, – сказал нападающий «Филадельфии» Гребенкин, ранее выступавший за «Торонто» и «Металлург».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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