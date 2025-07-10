«Толчинский и Исхаков очень помогут «Металлургу». Силантьев о новичках «Магнитки»
Дмитрий Силантьев высказался о новичках «Металлурга».
— Как оцените последние трансферы команды?
— Денису Зернову — только удачи (форварда обменяли в ЦСКА – Спортс”). С Русланом Исхаковым давно знаком, мы с ним вместе играли. Он техничный хоккеист. Серега Толчинский — опытный игрок, которого все знают, он выигрывал Кубок Гагарина. Эти ребята нам очень помогут.
Плюс еще пришли Никита Коротков и Дерек Барак. Скоро уже будем работать, наигрывать звенья и входить в сезон, – сказал нападающий «Металлурга».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости