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«Толчинский и Исхаков очень помогут «Металлургу». Силантьев о новичках «Магнитки»

Дмитрий Силантьев высказался о новичках «Металлурга».

— Как оцените последние трансферы команды?

— Денису Зернову — только удачи (форварда обменяли в ЦСКА – Спортс”). С Русланом Исхаковым давно знаком, мы с ним вместе играли. Он техничный хоккеист. Серега Толчинский — опытный игрок, которого все знают, он выигрывал Кубок Гагарина. Эти ребята нам очень помогут. 

Плюс еще пришли Никита Коротков и Дерек Барак. Скоро уже будем работать, наигрывать звенья и входить в сезон, – сказал нападающий «Металлурга».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoМеталлург Мг
logoДмитрий Силантьев
logoСергей Толчинский
logoНикита Коротков
logoКХЛ
logoРуслан Исхаков
logoДерек Барак
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