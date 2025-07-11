Лемтюгов о СКА: «Власть поменялась, пошли трансферы иностранцев, Григоренко не нужен, Толчинский ушел. Доверит ли Ларионов молодежи место в составе?»

Николай Лемтюгов высказался о подписании СКА иностранных хоккеистов.

В межсезонье петербургский клуб заключил контракты с защитниками Бреннаном Менеллом, Тревором Мерфи и Маркусом Филлипсом.

«Власть поменялась, соответственно меняются и хоккеисты, и направление команды. Видите, оказался и Григоренко не нужен, и Толчинский ушел.

С другой стороны, команда все равно сильная. В клубе ждут результата, новый главный тренер, который, опять же, по-своему видит развитие команды, отсюда и трансферы иностранцев.

Вопрос, насколько теперь будет место в составе для молодежи, насколько Ларионов им доверится?» – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Николай Лемтюгов.