Лемтюгов о СКА: «Власть поменялась, пошли трансферы иностранцев, Григоренко не нужен, Толчинский ушел. Доверит ли Ларионов молодежи место в составе?»
Николай Лемтюгов высказался о подписании СКА иностранных хоккеистов.
В межсезонье петербургский клуб заключил контракты с защитниками Бреннаном Менеллом, Тревором Мерфи и Маркусом Филлипсом.
«Власть поменялась, соответственно меняются и хоккеисты, и направление команды. Видите, оказался и Григоренко не нужен, и Толчинский ушел.
С другой стороны, команда все равно сильная. В клубе ждут результата, новый главный тренер, который, опять же, по-своему видит развитие команды, отсюда и трансферы иностранцев.
Вопрос, насколько теперь будет место в составе для молодежи, насколько Ларионов им доверится?» – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Николай Лемтюгов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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