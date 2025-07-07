СКА расторг контракт с Толчинским. Соглашение было до 2028 года
СКА расторг контракт с Сергеем Толчинским.
Договор 30-летнего форварда с клубом был рассчитан до 2028 года. В минувшем сезоне он набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф.
«Сергей Толчинский покидает СКА, контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон.
Спасибо за два сезона в Петербурге!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что попросил СКА отпустить игрока из команды.
Василий Каменев: «Странно, что Толчинский захотел уйти из СКА. Раньше он мог обижаться, что Ротенберг не дает ему играть. Сейчас новый тренер – выходи на лед, доказывай»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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