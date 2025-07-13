Разин о Толчинском: «Почему вы думаете, что у меня мог быть запрет на его обмен в «Магнитку»? Я люблю хоккеистов думающих, которые быстро принимают решение и умеют кататься»

Андрей Разин прокомментировал переход Сергея Толчинского в «Металлург».

«Почему вы думаете, что у меня мог быть запрет на его обмен в «Магнитку»? Я люблю хоккеистов думающих, которые быстро принимают решение и умеют кататься, владеют резкостью и работоспособностью. Сергей Толчинский соответствует всем требованиям.

Плюс у него имеется большой опыт игры в большинстве», – сказал главный тренер «Металлурга ».