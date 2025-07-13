Разин о Толчинском: «Почему вы думаете, что у меня мог быть запрет на его обмен в «Магнитку»? Я люблю хоккеистов думающих, которые быстро принимают решение и умеют кататься»
Андрей Разин прокомментировал переход Сергея Толчинского в «Металлург».
«Почему вы думаете, что у меня мог быть запрет на его обмен в «Магнитку»? Я люблю хоккеистов думающих, которые быстро принимают решение и умеют кататься, владеют резкостью и работоспособностью. Сергей Толчинский соответствует всем требованиям.
Плюс у него имеется большой опыт игры в большинстве», – сказал главный тренер «Металлурга».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
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