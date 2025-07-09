Экс-вратарь «Автомобилиста», СКА и «Барыса» Маттссон перешел в немецкий «Мангейм»
Экс-вратарь «Автомобилиста» и СКА Юхан Маттссон перешел в немецкий «Мангейм».
33-летний шведский голкипер подписал контракт с «орлами» на сезон-2025/26.
Последние 4 сезона Маттссон провел в КХЛ, где выступал за рижское «Динамо», «Автомобилист», СКА и «Барыс».
В минувшем сезоне в его активе 9 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ за клуб из Казахстана (8 поражений, 86,8% сэйвов, коэффициент надежности 4,12).
Ранее он становился чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов в составе «Фрелунды».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Мангейма»
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