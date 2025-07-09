Экс-вратарь «Автомобилиста», СКА и «Барыса» Маттссон перешел в немецкий «Мангейм»

Экс-вратарь «Автомобилиста» и СКА Юхан Маттссон перешел в немецкий «Мангейм».

33-летний шведский голкипер подписал контракт с «орлами» на сезон-2025/26.

Последние 4 сезона Маттссон провел в КХЛ, где выступал за рижское «Динамо», «Автомобилист », СКА и «Барыс ».

В минувшем сезоне в его активе 9 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ за клуб из Казахстана (8 поражений, 86,8% сэйвов, коэффициент надежности 4,12).

Ранее он становился чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов в составе «Фрелунды».