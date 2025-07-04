«Салават» подписал контракт с Ильичевым из «Витязя». 19-летний форвард – лучший снайпер сезона в МХЛ
«Салават Юлаев» подписал контракт с Максимом Ильичевым.
Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на 2 года.
В прошлом сезоне он выступал за «Витязь» и провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
В Olimpbet МХЛ на счету Ильичева 48 (33+15) очков в 48 матчах за «Русских Витязей». Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата МХЛ.
Ремпал получил от «Трактора» самое выгодное финансовое предложение. «Ак Барс» тоже претендует на форварда и еще хочет Тодда («Бизнес Online»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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