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«Салават» подписал контракт с Ильичевым из «Витязя». 19-летний форвард – лучший снайпер сезона в МХЛ

«Салават Юлаев» подписал контракт с Максимом Ильичевым.

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на 2 года.

В прошлом сезоне он выступал за «Витязь» и провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

В Olimpbet МХЛ на счету Ильичева 48 (33+15) очков в 48 матчах за «Русских Витязей». Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата МХЛ.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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