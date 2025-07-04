«Салават» подписал контракт с Ильичевым из «Витязя». 19-летний форвард – лучший снайпер сезона в МХЛ

«Салават Юлаев» подписал контракт с Максимом Ильичевым.

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на 2 года.

В прошлом сезоне он выступал за «Витязь » и провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

В Olimpbet МХЛ на счету Ильичева 48 (33+15) очков в 48 матчах за «Русских Витязей ». Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата МХЛ.

Ремпал получил от «Трактора» самое выгодное финансовое предложение. «Ак Барс» тоже претендует на форварда и еще хочет Тодда («Бизнес Online»)