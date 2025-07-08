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«Вашингтон» подписал Ремпала на год, контракт двусторонний. Форвард набрал 82 очка в 87 играх в КХЛ за «Салават» с учетом плей-офф

«Вашингтон» подписал форварда Шелдона Ремпала на год, контракт двусторонний.

По данным PuckPedia, зарплата 29-летнего канадца в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч. 

В минувшем сезоне Ремпал выступал за «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он набрал 61 (31+30) очко в 68 играх в регулярном чемпионате, заняв 4-е место в гонке бомбардиров. 

В плей-офф Шелдон добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром розыгрыша, несмотря на то, что уфимцы завершили выступление на стадии полуфинала. 

В регулярках НХЛ Ремпал в общей сложности провел 21 матч (за «Лос-Анджелес», «Каролину», «Ванкувер» и «Вегас») и набрал 3 (2+1) очка. В АХЛ у него 328 матчей и 252 (108+144) очка. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: PuckPedia
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