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  • Павел Воля о «Матче года»: «Радостно повстречать старых товарищей – с Овечкиным и Малкиным не виделись сто лет, Ковальчук здесь. Мне все понравилось, особенно счет»
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Павел Воля о «Матче года»: «Радостно повстречать старых товарищей – с Овечкиным и Малкиным не виделись сто лет, Ковальчук здесь. Мне все понравилось, особенно счет»

Павел Воля рассказал, что дружит с Александром Овечкиным и другими хоккеистами.

Артист посетил матч между российскими звездами НХЛ и КХЛ в Москве. Игра завершилась со счетом 15:3 в пользу звезд НХЛ.

– Что вас привело на «Матч года»?

– Я нечастый гость на хоккее. Но как можно такой матч пропустить? Было бы глупо посмотреть все это в новостях и понять, что сам не попал. Добрые люди пригласили. С удовольствием приглашение принял.

– Многие хоккеисты вас знают и обожают. А кого обожаете вы?

– Мне просто было радостно повстречать старых товарищей, с кем давно не виделись. С Сашей Овечкиным не виделись сто лет, с Малкиным. Ковальчук где-то здесь, а я его до сих пор не видел.

Просто приятно повидать всех прекрасных друзей, с которыми давно знаком. Кирюху Капризова еще давно не видел.

– Но все-таки, кто нравится больше?

– Я тут не могу рассуждать. Здесь надо обращаться к специалистам, а я даже не любитель. Поэтому я просто залетная пташка на этом празднике хоккея.

Мне очень все понравилось. Счет особенно! Бедные «красные». Разрыв 12 шайб! Но все молодцы. Ребята хорошо играли, – сказал Павел Воля.

Павел Воля о «Матче года»: «У нас самый лучший спорт на планете. У наших невероятные достижения. Увидеть таких прекрасных хоккеистов на одной поляне – это класс»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Павел Воля
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