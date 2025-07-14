Капризов о «Матче года»: «Шикарный матч, все кайфанули. На Матче звезд помедленнее игра, здесь мы катались повеселее, все через пасик»

Кирилл Капризов считает, что «Матч года» был более интенсивным, чем Матчи звезд.

Вчера команда звезд НХЛ разгромила команду звезд КХЛ (15:3) на «ЦСКА-Арене» в Москве.

– Шикарный матч. Ребята – молодцы, что сделали это. Все кайфанули. Всем все понравилось. Хорошее дело.

– Какой тебе момент больше всего запомнился?

– Да в принципе вся игра, атмосфера. Все друг с другом общались. На Матче звезд помедленнее игра, здесь мы катались повеселее, все через пасик.

– Ностальгия накатила? Никитина увидел.

– Да не, не сказал бы. Со всеми пообщались, очень приятно всех видеть. В принципе каждое лето всегда видишь, сейчас тоже было приятно кататься на одном льду.

– Успел пообщаться с новым игроком «Миннесоты» Данилой Юровым?

– Нет, лично еще не успел. Пару раз переписывался и все, – сказал форвард «Миннесоты».

Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ – 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения