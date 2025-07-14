Панарин о 15:3 в «Матче года»: «Уровень за год немного изменился. Либо у КХЛ, либо у НХЛ. Тут каждый поймет по-своему»

Артемий Панарин высказался о победе звезд НХЛ со счетом 15:3 в «Матче года».

Команда звезд НХЛ разгромила команду звезд КХЛ в благотворительном матче на «ЦСКА-Арене» в Москве. В прошлом году в аналогичном матче команды сыграли вничью – 8:8.

– Когда придумывали этот матч, ты ожидал, что это выльется в то, что сейчас мы видим? Билеты улетели сразу же, несмотря на стоимость. Это то, к чему ты стремился?

– Сложно сказать о целях. Это матч, который я начинал делать еще три года назад. Он был просто благотворительным. Из серии «кто захочет – поможет». Сейчас за счет праздника удается привлекать больше денег и спонсоров. Это хорошо, когда можно поиграть в хоккей, получить удовольствие, люди могут посмотреть неплохой матч и помочь нуждающимся.

– У вас сборы начинаются через два месяца. В КХЛ – через две недели. Почему такая разница в итоговом счете?

– Уровень за год по сравнению с прошлым матчем немного изменился. Либо у КХЛ, либо у НХЛ. Тут каждый поймет по-своему, – сказал форвард «Рейнджерс».

Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ – 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения