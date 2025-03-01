  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Цыплаков о Деанджело и СКА: «Я разобрал только crazy, crazy. Может, Романыч что-то узнавал – он любой фигней интересуется»
31

Цыплаков о Деанджело и СКА: «Я разобрал только crazy, crazy. Может, Романыч что-то узнавал – он любой фигней интересуется»

Максим Цыплаков ответил, что Энтони Деанджело рассказал про СКА.

Американский защитник перешел в «Айлендерс» из СКА, в котором выступал по ходу нынешнего сезона. Петербургский клуб расторг соглашение с хоккеистом.

– Один из главных хитов сезона в КХЛ – подписание СКА Энтони Деанджело и последующее расторжение контракта. С какими историями о России он приехал в «Айлендерс»?

– Да я с ним особо не общался. По-русски он точно говорить не научился. Пару слов матерных от него только услышал.

Что-то пытался рассказывать про СКА, но я разобрал только crazy, crazy, хотя особо не вслушивался.

– Неужели неинтересно? История-то громкая.

– Может, Романыч (Александр Романов – Спортс’‘) что-то и узнавал.

Лучше у него спросить. Саня любой фигней интересуется (смеется), – сказал нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoМаксим Цыплаков
logoАйлендерс
logoКХЛ
logoЭнтони Деанджело
logoСКА
logoНХЛ
logoАлександр Романов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
У Стэмкоса 0+0 и «минус 14» в 12 последних играх за «Нэшвилл». Он отправил шайбу в свои ворота в матче с «Айлендерс»
11 минут назад
«Флорида» выменяла Сета Джонса у «Чикаго», отдав вратаря Найта и выбор в 1-м раунде драфта. «Блэкхокс» удержат 2,5 млн из 9,5 млн кэпхита защитника
626 минут назад
Воронков забил 20-й гол в сезоне в матче с «Детройтом». У него 40 очков в 51 игре
1сегодня, 02:30Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Тампе», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Филадельфия» в гостях у «Виннипега», «Коламбус» забил 5 голов «Детройту» на открытом воздухе
385сегодня, 02:18Live
Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Калгари». Победа – 25-я в 40 играх
сегодня, 01:17
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 23:00Спецпроект
Овечкин забил 884-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 10 шайб
166вчера, 20:07Видео
Василевский – 1-я звезда игры с «Вашингтоном». Он выиграл 8-й матч подряд, отбив 20 бросков из 21
10вчера, 21:59
«Вашингтон» проиграл 3 матча подряд впервые в сезоне. Команда Карбери идет на 2-м месте в НХЛ
4вчера, 21:52
Сорокин про гол в матче НХЛ: «Я знал, что сделаю это раньше Шестеркина»
8вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Костин сделал передачу во 2-м матче подряд – с «Оттавой». До этого была серия без очков из 11 игр
38 минут назад
Проворов сделал пас на победный гол «Детройту». У защитника «Коламбуса» 7+21 в 50 матчах
153 минуты назад
Задоров сделал пас на победный гол «Питтсбургу» в меньшинстве. У защитника «Бостона» 3+12 в 61 игре
сегодня, 02:00
Романов набрал очки в 3-м матче подряд, сделав пас на победный гол «Нэшвиллу». У защитника «Айлендерс» 4+14 в 45 играх
сегодня, 01:30
Конюшков о 2:4 от ЦСКА: «Не хватило реализации. Неплохо отыгрались, дали надежду команде, но немного не дожали»
вчера, 19:59
О′Делл об «Ак Барсе»: «Никакого кризиса нет. Это хоккей, поражения случаются. Нам надо упростить игру, ловить больше шайб на себя»
1вчера, 19:39
Сушко о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Это будет огромное событие для российского спорта. Это человек, который может с двух бросков забить три гола»
5вчера, 18:59
Кудашов о том, что Подъяпольский пропустил 3 матча подряд: «И в 4-м тоже не появится. Всю серию будет играть Моторыгин. Дадим Владиславу отдохнуть»
2вчера, 18:55
Кравец о 3:6 от «Динамо»: «Нехватка мастерства приводит к ошибкам. Нужно помогать тем, чем умеешь. Умеешь бороться – борись, а не обыгрывай в центральной зоне и теряй шайбу»
вчера, 18:47
Кудашов о 6:3 с «Куньлунем»: «Соперник доставил много хлопот, особенно в начале матча. Слава Богу, вовремя проснулись и потом контролировали игру»
4вчера, 17:54