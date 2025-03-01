Цыплаков о Деанджело и СКА: «Я разобрал только crazy, crazy. Может, Романыч что-то узнавал – он любой фигней интересуется»
Максим Цыплаков ответил, что Энтони Деанджело рассказал про СКА.
Американский защитник перешел в «Айлендерс» из СКА, в котором выступал по ходу нынешнего сезона. Петербургский клуб расторг соглашение с хоккеистом.
– Один из главных хитов сезона в КХЛ – подписание СКА Энтони Деанджело и последующее расторжение контракта. С какими историями о России он приехал в «Айлендерс»?
– Да я с ним особо не общался. По-русски он точно говорить не научился. Пару слов матерных от него только услышал.
Что-то пытался рассказывать про СКА, но я разобрал только crazy, crazy, хотя особо не вслушивался.
– Неужели неинтересно? История-то громкая.
– Может, Романыч (Александр Романов – Спортс’‘) что-то и узнавал.
Лучше у него спросить. Саня любой фигней интересуется (смеется), – сказал нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости