Цыплаков о Деанджело и СКА: «Я разобрал только crazy, crazy. Может, Романыч что-то узнавал – он любой фигней интересуется»

Максим Цыплаков ответил, что Энтони Деанджело рассказал про СКА.

Американский защитник перешел в «Айлендерс» из СКА, в котором выступал по ходу нынешнего сезона. Петербургский клуб расторг соглашение с хоккеистом.

– Один из главных хитов сезона в КХЛ – подписание СКА Энтони Деанджело и последующее расторжение контракта. С какими историями о России он приехал в «Айлендерс»?

– Да я с ним особо не общался. По-русски он точно говорить не научился. Пару слов матерных от него только услышал.

Что-то пытался рассказывать про СКА, но я разобрал только crazy, crazy, хотя особо не вслушивался.

– Неужели неинтересно? История-то громкая.

– Может, Романыч (Александр Романов – Спортс’‘) что-то и узнавал.

Лучше у него спросить. Саня любой фигней интересуется (смеется), – сказал нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков .