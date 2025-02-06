Деанджело о возвращении в НХЛ: «Все произошло в удачный момент. В КХЛ я проводил кучу времени на льду, и у меня осталась легкость в ногах. Благодарен, что есть такая возможность»
29-летний защитник по ходу сезона перешел из СКА в «Айлендерс». В новом клубе он набрал 4 (1+3) очка в 6 матчах при полезности «плюс 6» и 25:26 в среднем на льду.
«Вы даже не можете представить, в насколько удачный момент все произошло. В КХЛ я проводил кучу времени на льду.
В НХЛ все по-другому, новая система и все такое, но у меня еще осталась легкость в ногах. Это стало благословением для меня.
Не хочу называть это последним шансом, потому что когда я вернулся, то не ожидал многого. Я благодарен, что есть такая возможность, что я снова играю с командой, у которой сейчас победная серия.
Не могу думать о будущем. Будь что будет. Это хорошая команда, и я просто хочу помочь им победить», – сказал Энтони Деанджело.
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