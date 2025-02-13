Ротенберг о Деанджело: «Семья – это все, особенно для итальянцев. Вы знаете итальянскую культуру? Семья Тони в Нью-Йорке, он уехал, чувствует себя комфортно»
Роман Ротенберг рассказал о причинах ухода Энтони Деанджело из СКА.
– В январе СКА объявил, что расторг контракт с защитником Энтони Деанджело. После чего мы увидели, что игрок присоединился к «Айлендерс». Как прокомментируете этот момент? Потому что нам было объявлено, что он уходит по семейным обстоятельствам.
– Так у него же семья в Нью-Йорке живет. Семья не живет в России. Поэтому он ехал к своей семье. Чувствует себя комфортно рядом со своей семьей.
Вы знаете, семья – это все. Особенно для итальянца. Вы знаете культуру итальянскую? Семья – это все. Когда итальянец в отрыве от своей семьи, ему тяжело было. Честно, тяжело.
И Тони сейчас живет в США со своей семьей. Рядом с мамой, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Барысом» (5:2).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Барыса»
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