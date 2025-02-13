Ротенберг о Деанджело: «Семья – это все, особенно для итальянцев. Вы знаете итальянскую культуру? Семья Тони в Нью-Йорке, он уехал, чувствует себя комфортно»

Роман Ротенберг рассказал о причинах ухода Энтони Деанджело из СКА.

– В январе СКА объявил, что расторг контракт с защитником Энтони Деанджело. После чего мы увидели, что игрок присоединился к «Айлендерс». Как прокомментируете этот момент? Потому что нам было объявлено, что он уходит по семейным обстоятельствам.

– Так у него же семья в Нью-Йорке живет. Семья не живет в России. Поэтому он ехал к своей семье. Чувствует себя комфортно рядом со своей семьей.

Вы знаете, семья – это все. Особенно для итальянца. Вы знаете культуру итальянскую? Семья – это все. Когда итальянец в отрыве от своей семьи, ему тяжело было. Честно, тяжело.

И Тони сейчас живет в США со своей семьей. Рядом с мамой, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Барысом » (5:2).