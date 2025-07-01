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«Айлендерс» продлили Деанджело на год и 1,75 млн долларов. Защитник перешел в клуб из СКА по ходу прошлого сезона

«Айлендерс» продлили Энтони Деанджело на год и 1,75 млн долларов.

29-летний защитник перешел в клуб с Лонг-Айленда из СКА по ходу прошлого сезона. 

На счету игрока было 32 (6+26) очка в 34 играх Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «+15» и среднем времени на льду 23:38. 

В регулярном чемпионате НХЛ он набрал 19 (4+15) баллов при полезности «минус 11» и среднем времени на льду 23:20. 

Ранее хоккеист выступал в лиге за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию». В 406 играх в регулярках у него 229 (52+177) очков, в 26 играх в плей-офф – 13 (1+12) баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Айлендерс»
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