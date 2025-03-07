Андрей Свечников: «Деанджело – хороший парень, но на льду бывает вспыльчивым. Это ему немного мешает»
Андрей Свечников поделился мнением о защитнике Энтони Деанджело.
– Вы играли в «Каролине» с Тони Деанджело, который, как и Кузнецов, в прошлое межсезонье уехал в СКА. Вот только уже вернулся в НХЛ, в «Айлендерс». Удивились ли обоим его решениям – поехать в Санкт-Петербург, а затем разорвать контракт и отправиться на Лонг-Айленд?
– Тому, что Тони поехал в КХЛ, удивлен не был. Мы с ним разговаривали, еще когда он был в «Каролине», и он говорил о том, что у него есть предложения из КХЛ. Но разрыв контракта со СКА удивил, конечно.
– Говорят, у него специфический характер. В чем это заключается?
– Тони – очень хороший парень, но на льду бывает вспыльчивым. Мне кажется, это ему немного мешает, – сказал форвард «Каролины» Андрей Свечников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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