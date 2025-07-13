Цыплаков о рекорде Овечкина: «Было очень тяжело стоять на льду во время церемонии. Ты весь затек, а тебе еще играть, эмоции и силы доставать из себя»
Максим Цыплаков вспомнил 895-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ.
«В день рекорда Овечкина было очень тяжело стоять на льду во время церемонии. Ты весь затек, а тебе еще после этого играть, эмоции и силы доставать из себя.
Естественно, я порадовался за Александра. Сорока, наверное, расстроился, так как пропустил, но для него это воспоминание не самое плохое.
После той игры мы увиделись с Овечкиным, пообщались, я поздравил его с рекордом. Он молодец.
Когда я только в НХЛ подписывал контракт с «Айлендерс», то вообще ни о чем не задумывался, не говоря уж о том, стану ли свидетелем рекорда Овечкина», – сказал нападающий «Айлендерс».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
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