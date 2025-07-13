Цыплаков о рекорде Овечкина: «Было очень тяжело стоять на льду во время церемонии. Ты весь затек, а тебе еще играть, эмоции и силы доставать из себя»

Максим Цыплаков вспомнил 895-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ.

«В день рекорда Овечкина было очень тяжело стоять на льду во время церемонии. Ты весь затек, а тебе еще после этого играть, эмоции и силы доставать из себя.

Естественно, я порадовался за Александра . Сорока, наверное, расстроился, так как пропустил, но для него это воспоминание не самое плохое.

После той игры мы увиделись с Овечкиным, пообщались, я поздравил его с рекордом. Он молодец.

Когда я только в НХЛ подписывал контракт с «Айлендерс», то вообще ни о чем не задумывался, не говоря уж о том, стану ли свидетелем рекорда Овечкина», – сказал нападающий «Айлендерс ».