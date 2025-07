Ларс Эллер: «Овечкин – сочетание физических данных и броска, который мы, возможно, больше не увидим. Были игроки, которые забивали 40-60 голов, но не в 20-м сезоне»

Ларс Эллер высказался о качествах Александра Овечкина.

По ходу прошлого сезона капитан «Вашингтона » установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.

«Что можно сказать о нем? Уникальный, неповторимый талант, сочетание физических данных и броска, который мы, возможно, больше никогда [ни у кого] не увидим.

В нем также есть стремление никогда не сдаваться, желание достигать большего и большего. Это самое важное, не так ли?

Были и другие игроки, которые забивали по 40, 50, 60 голов, но не в 20-м сезоне карьеры.

Его тело выдерживает, а разум спокоен, и он по-прежнему может мотивировать себя хотеть большего. Просто невероятно, когда задумываешься об этом», – сказал в подкасте Coming in Hot with Wallace and York нападающий Ларс Эллер , выступавший за «Вашингтон» в прошлом сезоне.