Сорокин о «Матче года»: «Почетно быть с Овечкиным в команде – и не только с ним. Кого ни возьми, все с именем. Даже легкий мандраж появился»

Илье Сорокину напомнили, что рекордный гол Александр Овечкин забил именно ему.

– Насколько круто сыграть в российском «Матче звезд»?

– Очень круто, приятные эмоции. Рад встретиться с теми, кого давно не видел. Ожидания самые большие. Надеюсь, это понравится не только игрокам, но и зрителям.

– Насколько почетно быть в одной команде с Александром Овечкиным?

– Очень почетно. И не только с ним. Кого ни возьми, все с именем.

– Уже пережили 6 апреля, когда Овечкин забил вам впервые в карьере – и сразу рекордный гол?

– Если бы вы мне не сказали, я бы даже и не знал, что случилось в этот день. Это игровой момент. Он должен был его забить. Случилось как случилось, – передает слова вратаря «Айлендерс » Ильи Сорокина корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Говоря о составах на «Матч года», Сорокин также отметил : «Даже легкий мандраж появился».

Овечкин забил рекордный 895-й гол в НХЛ, поразив ворота Сорокина. Илья – 183-й вратарь, пропустивший от Александра в матчах лиги