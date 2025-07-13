Сорокин о «Матче года»: «Почетно быть с Овечкиным в команде – и не только с ним. Кого ни возьми, все с именем. Даже легкий мандраж появился»
– Насколько круто сыграть в российском «Матче звезд»?
– Очень круто, приятные эмоции. Рад встретиться с теми, кого давно не видел. Ожидания самые большие. Надеюсь, это понравится не только игрокам, но и зрителям.
– Насколько почетно быть в одной команде с Александром Овечкиным?
– Очень почетно. И не только с ним. Кого ни возьми, все с именем.
– Уже пережили 6 апреля, когда Овечкин забил вам впервые в карьере – и сразу рекордный гол?
– Если бы вы мне не сказали, я бы даже и не знал, что случилось в этот день. Это игровой момент. Он должен был его забить. Случилось как случилось, – передает слова вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.
Говоря о составах на «Матч года», Сорокин также отметил: «Даже легкий мандраж появился».
Овечкин забил рекордный 895-й гол в НХЛ, поразив ворота Сорокина. Илья – 183-й вратарь, пропустивший от Александра в матчах лиги