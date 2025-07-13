Морозов о «Ладе» на Западе: «Спортивный и географический принцип в первую очередь. У клуба противоречий не было, в правлении КХЛ все согласились»

Алексей Морозов рассказал о переводе «Лады» в Западную конференцию.

После исключения «Витязя » из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ лига перевела клуб из Тольятти из Восточной конференции в Западную, чтобы уравнять число команд в них (по 11).

«Переместили «Ладу» на Запад. Клубы заходят в следующий сезон на равных условиях. Спортивный и географический принцип был в первую очередь, мы общались с клубом, оповестили его, что планируем переводить на Запад, не было у них противоречий по нашему решению, и все это понимали.

Вынесено было на голосование правления, на собрании директоров, все согласились. И по спортивному принципу равномерная замена «Витязя » тольяттинской «Ладой», они примерно в одном рейтинге находятся по нашим спортивным подсчетам, со спортивной точки зрения. И по географическому расположению», – сказал президент КХЛ.