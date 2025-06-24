Гендиректор «Лады» о возможном переводе на Запад: «Не вижу ничего страшного, экономически это выгоднее по логистике. Гранды чаще будут приезжать в Тольятти»

Гендиректор «Лады» оценил возможный перевод в Западную конференцию.

Сегодня стало известно , что «Витязь » не примет участия в следующем сезоне КХЛ. Правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

– Теперь «Ладу» перебросят в Западную конференцию.

– Я в этом не вижу ничего страшного. С экономической точки зрения это выгоднее по логистике. И в Тольятти будут чаще приезжать гранды нашего хоккея, что тоже неплохо, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов .