Гендиректор «Лады» о возможном переводе на Запад: «Не вижу ничего страшного, экономически это выгоднее по логистике. Гранды чаще будут приезжать в Тольятти»
Гендиректор «Лады» оценил возможный перевод в Западную конференцию.
Сегодня стало известно, что «Витязь» не примет участия в следующем сезоне КХЛ. Правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.
– Теперь «Ладу» перебросят в Западную конференцию.
– Я в этом не вижу ничего страшного. С экономической точки зрения это выгоднее по логистике. И в Тольятти будут чаще приезжать гранды нашего хоккея, что тоже неплохо, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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