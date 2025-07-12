Морозов о межсезонье в КХЛ: «Некоторые события были шоком и ударом – от «Витязя» мы в марте получили финансовые гарантии. Проработаем, чтобы случившегося больше не было»
Подмосковный клуб был расформирован из-за финансовых проблем.
– Как опишете межсезонье КХЛ одним словом?
– Непредсказуемость. Для меня некоторые события были шоком и ударом. Даже «Витязь» – мы получили в марте финансовые гарантии, а объявление о снятии для нас стало шоком.
Варианты были, мы разговаривали с клубом, давали время, чтобы они провели переговоры со спонсорами. Но сроки поджимали.
Сейчас мы специально дали время, чтобы клуб смог воспользоваться активами. До 15 июля права на игроков остаются у клуба, чтобы они попытались закрыть все долги.
– Может ли «Витязь» вернуться раньше 2030 года?
– Все возможно, будем разговаривать, пусть сначала появится спонсор и желание. Мы это проработаем, чтобы того, что случилось летом, больше не было.
Мы пытаемся, берем у клубов финансовые гарантии, но, к сожалению, так сложилось, мы уже вышли из этой ситуации, сделали новый календарь.
В равных условиях клубы заходят в новый сезон, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.