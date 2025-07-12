Морозов об отставке Ротенберга: «В СКА решили поменять вектор развития. Он занимается детским хоккеем в «Динамо», его амбиции перенесутся и на команду КХЛ, думаю»

Алексей Морозов высказался об уходе Романа Ротенерга из СКА.

В июне Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА после того, как команда уступила «Динамо » (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Позднее специалист вошел в совет директоров «Динамо».

– Ротенберг ушел с должности тренера, что думаете по этому поводу?

– Это хоккейная жизнь. Руководство СКА приняло решение поменять вектор развития. Довольны, что Роман Борисович не ушел до конца из хоккея.

Сейчас занимается детским хоккеем в «Динамо», думаю, его амбиции перенесутся и на команду КХЛ, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

