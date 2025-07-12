Коваленко получит 110 млн рублей от ЦСКА за 2 года (Михаил Зислис)

Николай Коваленко заработает 110 млн рублей в ЦСКА за два года.

Сегодня 25-летний нападающий подписал контракт с армейцами на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Коваленко получит по 55 млн рублей за каждый год соглашения.

Отмечается, что в «Торпедо» форварду предлагали «примерно столько же».

Прошлый сезон Коваленко провел в НХЛ. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков при полезности «минус 9».