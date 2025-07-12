«Витязь» отреагировал на пост «Юнисона» о снятии с ВХЛ: «Как мы вас понимаем! Держитесь!✊»
«Витязь» отреагировал на пост о снятии «Юнисона» с ВХЛ.
Оба клуба пострадали из-за финансовых проблем. «Витязь» снялся с Фонбет чемпионата КХЛ, «Юнисон» – с Olimpbet ВХЛ.
«Как мы вас понимаем! Держитесь!✊», – сказано в сообщении подмосковного клуба.
«Юнисон» о снятии с ВХЛ: «Не прощаемся, а берем паузу. Мы запомнились не только игрой, но и атмосферой, медийным стилем и активными болельщиками»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Витязя»
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