«Юнисон» снимется с ВХЛ и приостановит деятельность. Содержание клуба обходится в 350 млн рублей в год, их решено направить на другие цели («Матч ТВ»)

«Юнисон» приостановит деятельность из-за проблем с финансированием.

Об этом сообщает «Матч ТВ». В первом сезоне в Olimpbet ВХЛ «Юнисон» занял 32‑е место, набрав 45 очков в 64 матчах.

«Юнисон‑Москва » снимается с чемпионата ВХЛ. Команда переживала в последнее время организационные трудности, оттуда ушли генменеджер и тренерский штаб.

В итоге принято решение, что на новый сезон «Юнисон» не идет, приостанавливая свою деятельность. Содержание такой команды стоит 350 млн рублей в год. Их решили направить на другие цели», – сообщил источник.

Президент «Юнисона»: «К 2030 году клуб должен быть в КХЛ, при этом сохранив три базовые ценности: эволюционное развитие, титулованность и эстетику»