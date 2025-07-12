Рыбин о Филлипсе в СКА: «Ларионов подписывает тех, с кем работал как тренер и агент. Он их знает – для него все закономерно»

Максим Рыбин оценил переход Маркуса Филлипса в СКА.

Защитник, ранее выступавший за «Торпедо», подписал контракт на год.

«Ларионов подписывает тех игроков, с которыми он работал как тренер и агент. Он их знает, для него все закономерно.

Игорь Николаевич прекрасно понимает, с кем он идет в сезон. Он хорошо осведомлен о сильных сторонах своих бывших и будущих игроков», – сказал бывший игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Максим Рыбин .

СКА подписал контракт с Филлипсом на год. Ранее он играл у Ларионова в «Торпедо»