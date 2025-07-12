НХЛ ужесточила правила удержания зарплат при обменах. С 2026-го с момента первого удержания до второго должно пройти не менее 75 игровых дней

НХЛ запретила обмены с двойным удержанием зарплаты.

Согласно новому коллективному соглашению, клубы больше не могут совершать обмены, при которых третья сторона сохраняет у себя часть средней годовой зарплаты (кэпхита), чтобы снизить нагрузку на потолок зарплат в новой команде.

В обмене Рантанена из «Колорадо» в «Каролину» в роли третьей стороны выступил «Чикаго», удержавший 50% зарплаты хоккеиста.

При этом в принципе два удержания допускаются, но с момента первого должно пройти не менее 75 игровых дней в регулярном чемпионате, прежде чем будет разрешено второе. Календарные дни за пределами регулярного чемпионата не учитываются.

Это правило вступит в силу с лета 2026 года вместе с новым коллективным соглашением.

Средняя зарплата в НХЛ – новый предел превышения потолка зарплат в случае травмы игрока. Для увеличения суммы хоккеист не должен возвращаться до конца сезона, включая плей-офф