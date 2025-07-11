Майерс дал совет молодым хоккеистам: «В новом клубе нужно показать парням, что ты готов сражаться за команду в каждом матче. Игроки старше на 10-15 лет уважают это»
Тайлер Майерс дал совет молодым игрокам, как общаться со старшими в команде.
«Хочу рассказать молодым, как лучше начинать [в новом клубе]. Если ты показываешь парням в своей команде, что готов выкладываться в каждом матче, что выходишь на лед, чтобы сражаться...
Уже одно это принесет тебе колоссальное уважение от парней на 10-15 лет старше. Это будет замечено. Заходить в раздевалку, показывая себя тем, кто будет сражаться за партнеров, за команду», – сказал 35-летний защитник «Ванкувера», выступая перед молодыми игроками на Development Camp.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Ванкувера»
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