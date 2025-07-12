НХЛ ввела потолок зарплат в плей-офф. Правила вступят в силу с сезона-2026/27

НХЛ ввела потолок зарплат в плей-офф.

Согласно новым правилам, прописанным в коллективном соглашении, на каждый матч плей-офф клуб должен укладываться в потолок зарплат, установленный на конкретный сезон.

Расчет потолка в Кубке Стэнли будет производиться по следующим правилам:

• Бонусы хоккеистов за результативность и количество сыгранных игр не учитываются при расчете.

• Даже если игрок был получен или вызван из АХЛ по ходу сезона, под потолком на плей-офф будет учитываться полная средняя годовая зарплата (кэпхит) по его контракту.

• По такому же принципу учитываются контракты хоккеистов, полученные в результате обмена с удержанием зарплаты.

Если клуб выменивает хоккеиста с кэпхитом в 10 млн долларов, из которых отдающая команда удерживает у себя 2,5 млн, то под потолком в плей-офф будут учтены 7,5 млн долларов.

Раньше система работала иначе ввиду того, что зарплата игрокам НХЛ начисляется за каждый день в активном ростере команды.

Выменивая хоккеиста перед дедлайном, клубы фактически заполняли платежку на существенно меньшие суммы, чем указано в кэпхите, так как большая часть зарплаты уже была выплачена другим клубом.

• Мертвые активы (выкупы, штрафы, удержанные зарплаты) также учитываются при расчете потолка зарплат в плей-офф.

Новые правила вступят в действие начиная с сезона-2026/27.

Отмечается, что если бы они работали в минувшем Кубке Стэнли, то на шестой матч финала у «Эдмонтона» была бы платежка на 80,64 млн долларов, у «Флориды» – 93,04 млн при потолке в 88 млн долларов.

Средняя зарплата в НХЛ – новый предел превышения потолка зарплат в случае травмы игрока. Для увеличения суммы хоккеист не должен возвращаться до конца сезона, включая плей-офф