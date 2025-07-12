Гущин о новом контракте: «Сан-Хосе» сделал квалификационное предложение – будем разбираться, где лучше для меня, семьи и карьеры. К 1 августа все решится, дай бог»
Форвард системы «Шаркс» провел третий подряд сезон в АХЛ. У него 12 игр за «Сан-Хосе» и 1 ассист, а также 52 (29+23) балла в 60 матчах за фарм-клуб с учетом плей-офф.
Сейчас 23-летний нападающий является ограниченно свободным агентом. Спортивные права на него в Фонбет чемпионате КХЛ принадлежат «Автомобилисту».
– Какая ситуация у вас сейчас с контрактом?
– «Сан-Хосе» сделал мне квалификационное предложение. Сейчас будем разбираться, где лучше для меня, моей семьи и карьеры. Пока время есть – подумаю.
– Есть ли понимание, к какой дате определитесь?
– Дай бог, к 1 августа все решится. Хотя, может и до сентября все растянуться.
– Как восприняли новость, что ЦСКА обменял права на вас в «Автомобилист»?
– Я был на отдыхе с девушкой. Она и сказала «нас обменяли». Я сначала подумал, что в НХЛ. Воспринял просто как сложившуюся реальность.
– После этого обмена руководство «Автомобилиста» выходило на вас?
– Звонки из Екатеринбурга были. Но о конкретном предложении речи не шло, – сказал Даниил Гущин.