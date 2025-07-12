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Юрзинов о «Красной машине Юниор» в «Динамо»: «Очень большое событие. Шесть площадок, внутри – лучшая инфраструктура. Вложения принесут результат системе клуба»

Владимир Юрзинов прокомментировал включение «Красной машины Юниор» в «Динамо».

«Для меня очень большое событие – включение школы «Красная машина Юниор» в систему хоккея родного для меня московского «Динамо».

Не понаслышке знаю, что в Москве и Красногорске для этой школы созданы все условия для развития юниорского хоккея. Как следствие, недавно мальчишки из «Юниора» удивили всех и выиграли престижный «Кубок Третьяка».

Знаю, что у школы есть шесть площадок, по три – в Москве и Красногорске, внутри – лучшая инфраструктура. Есть буквально все для подготовки – игровые залы, тренажерные. И это мы говорим не о командах мастеров, а о детях! Такие вложения обязательно принесут результат для «динамовской» системы уже в ближайшие годы.

Это тем более актуально еще и потому, что молодежный хоккей «Динамо» в последние годы развивался не так, как мы мечтали. Включение «Юниора» придаст бело-голубым новой энергии – и хорошей конкуренции», – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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