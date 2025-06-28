Нилл из «Далласа» в 3-й раз подряд выиграл приз лучшему генменеджеру НХЛ. «Старс» проиграли в финале Запада во всех 3 сезонах

Джим Нилл из «Далласа» в 3-й раз подряд выиграл приз лучшему генменеджеру НХЛ.

Обладатель приза имени Джима Грегори был назван во время драфта НХЛ-2025.

Генеральный менеджер техасцев получил больше всех голосов выборщиков, в число которых входили генменеджеры клубов НХЛ, представители руководства лиги и журналисты.

Голосование проводилось после второго раунда Кубка Стэнли. В тройку лучших также попали Билл Зито («Флорида») и Кевин Чевелдэйофф («Виннипег»).

Нилл выиграл приз в третьем сезоне подряд. «Старс», отыгравшие большую часть регулярки без травмированных защитника Миро Хейсканена и форварда Тайлера Сегина, заняли 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 106 очков в 82 матчах при 50 победах.

Отметим, что в плей-офф клуб в 3-й раз подряд дошел до финала Запада – и вновь проиграл серию за выход в финал Кубка Стэнли (2023 – «Вегасу», 2024 и 2025 – «Эдмонтону»). После завершения сезона для команды был отправлен в отставку главный тренер Питер Дебур.

По ходу сезона «Даллас » приобрел форвардов Микко Рантанена (подписавшего с клубом новый контракт на 8 лет с кэпхитом 12 миллионов долларов) и Микаэля Гранлунда, а также защитника Коди Сиси.