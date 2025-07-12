Фетисов о «Матче года»: «Ребята – молодцы, это дорогого стоит. Приглашение иностранцев требует другого формата – на «Кубок «Спартака» в 1994-м приехали три хоккеиста из НХЛ»

Вячеслав Фетисов оценил идею проведения «Матча года».

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ состоится 13 июля в Москве.

«Наши ребята сейчас находятся в отпусках и решили таким образом организовать хоккейный праздник и провести матч в благотворительных целях.

Ребята – молодцы. В такие жаркие дни находиться в отпуске и играть в хоккей дорогого стоит. И им стоит только выразить благодарность.

А приглашение иностранцев из НХЛ требует другого формата, или надо искать какие-то иные варианты.

Мы в свое время это делали. Начиная с «Кубка «Спартака» в 1994 году, когда в Россию приехали три хоккеиста из НХЛ, и они участвовали в матче с легендами нашего хоккея.

Это была связь поколений, и та игра вызвала колоссальный интерес», – сказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Вячеслав Фетисов: «Можно быть самозванцем и считать, что футбол – спорт №1 в России. Есть показатели: число звезд мирового уровня, заполняемость трибун. Хоккей лучше по всем критериям»