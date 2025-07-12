НХЛ запретит клубам «формальный спуск» хоккеистов в АХЛ для экономии денег. Игрок обязан будет провести 1 матч в АХЛ перед возвращением в НХЛ

НХЛ запретит клубам спускать игроков в АХЛ для экономии под потолком зарплат.

Ранее между матчами в НХЛ клубы формально спускали некоторых хоккеистов в АХЛ. За счет этого удавалось сэкономить определенную сумму под потолком зарплат.

При этом в АХЛ они не играли и возвращались в состав основной команды к очередному матчу. В качестве примера приводится Линус Карлссон из «Ванкувера», спуск и подъем которого осуществили несколько раз на коротком отрезке в феврале.

Лига ограничит это новым правилом, по которому хоккеисты должны сыграть минимум 1 матч в АХЛ, прежде чем их можно будет вернуть в НХЛ. Исключение сделано для вратарей в случае, если кто-то из голкиперов в основной команде получил травму.

Изменения должны вступить в силу летом 2026 года вместе с новым коллективным соглашением.

Средняя зарплата в НХЛ – новый предел превышения потолка зарплат в случае травмы игрока. Для увеличения суммы хоккеист не должен возвращаться до конца сезона, включая плей-офф