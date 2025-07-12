Черкас о продлении контракта с Плешковым: «Он может играть здорово, но нестабилен. СКА нужен вратарь, который будет стабильно играть 8-10 матчей»
Сергей Черкас оценил продление контракта СКА с Артемием Плешковым.
Ранее армейцы подписали новый договор с 22-летним голкипером на два года.
«Плешков показал, что в ряде матчей он может играть очень здорово. Другой вопрос, что он нестабилен. Также как и Заврагин, как и Мойсевич.
Они все интересные вратари, перспективные, но СКА нужен вратарь, который будет играть стабильно на протяжении 8-10 матчей, после чего ему можно дать передохнуть. Но парни взрослеют.
Возможно, сейчас поменяется система подготовки вратарей, может, тренер вратарей найдет вариант подготовить этих вратарей лучше», – сказал бывший голкипер СКА Сергей Черкас.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Vprognoze
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