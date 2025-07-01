«Каролина» продлила Станковена на 8 лет с кэпхитом 6 млн долларов. Форвард перешел из «Далласа» в результате обмена Рантанена
«Каролина» продлила Логана Станковена на 8 лет с кэпхитом 6 млн долларов.
22-летний форвард перешел в «Харрикейнс» из «Далласа» перед дедлайном – в результате обмена с участием форварда Микко Рантанена.
В минувшем сезоне канадец провел 59 матчей за «Старс» в регулярном чемпионате НХЛ (29 очков, 9+20) и 19 – за клуб из Роли (9 очков, 5+4).
В 15 играх в плей-офф за «Каролину» он добавил 8 (5+3) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Каролины»
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