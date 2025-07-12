Черкас о Хартли в «Локомотиве»: «Хорошее решение. Когда Никитин ушел со штабом, найти замену было непросто»

Сергей Черкас оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив».

Канадский специалист возглавил клуб после ухода Игоря Никитина в ЦСКА.

«Назначение Хартли – это хорошее решение для «Локомотива». Потому что после ухода Никитина с тренерским штабом вот так быстро найти ему замену, это было очень сложно.

«Локомотив» – топовая команда, практически сохранила состав, за исключением одного-двух игроков.

Думаю, приход Хартли позволит «Локомотиву» остаться в ряду сильнейших», – сказал бывший голкипер СКА Сергей Черкас .