Черкас о Хартли в «Локомотиве»: «Хорошее решение. Когда Никитин ушел со штабом, найти замену было непросто»
Сергей Черкас оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив».
Канадский специалист возглавил клуб после ухода Игоря Никитина в ЦСКА.
«Назначение Хартли – это хорошее решение для «Локомотива». Потому что после ухода Никитина с тренерским штабом вот так быстро найти ему замену, это было очень сложно.
«Локомотив» – топовая команда, практически сохранила состав, за исключением одного-двух игроков.
Думаю, приход Хартли позволит «Локомотиву» остаться в ряду сильнейших», – сказал бывший голкипер СКА Сергей Черкас.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Vprognoze
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