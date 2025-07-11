«Ванкувер» подписал контракт с 17-летним вратарем Медведевым. Россиянин вошел в 1-ю сборную новичков в сезоне OHL
«Ванкувер» подписал контракт новичка с 17-летним вратарем Алексеем Медведевым.
«Кэнакс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2025 под общим 47-м номером во 2-м раунде.
Уроженец Санкт-Петербурга в минувшем сезоне дебютировал в юниорской лиге Онтарио.
В качестве второго вратаря «Лондона» он стал чемпионом лиги и обладателем Мемориального кубка (не сыграл ни одного матча в плей-офф и на турнире лучших команд CHL).
В регулярке OHL на счету Медведева 34 матча – 22 победы, 91,2% сэйвов и коэффициент надежности 2,82. По итогам сезона он был включен в первую сборную новичков лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ванкувера»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости