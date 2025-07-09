Ривс об Эвандере Кэйне: «Он слишком много болтает. Говорил, что убил бы меня, но никогда не дрался, если рядом не было судьи»

Райан Ривс заявил, что Эвандер Кэйн слишком много болтает.

Конфликт между нападающими достиг максимального накала, когда Кэйн выступал за «Сан-Хосе», а Ривс – за «Вегас».

«Не думаю, что ситуация между нами когда-нибудь изменится.

Он слишком много болтает. Все началось еще в начале наших карьер в НХЛ, когда он постоянно говорил, что побьет меня.

Кэйн любил мне это говорить: «Я бы тебя убил. Я бы тебя убил». Но при этом он никогда не дрался, если только рядом не было судьи», – сказал форвард «Торонто » Райан Ривс на подкасте Cam and Strick.

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