У игроков НХЛ смешанное мнение о расширении регулярки до 84 матчей. Один хоккеист назвал это «самой спорной темой переговоров»

Хоккеисты НХЛ разделились во мнении относительно увеличения количества матчей.

НХЛ и Ассоциация игроков одобрили продление коллективного соглашения. Регулярный чемпионат будет расширен до 84 матчей, а число предсезонных игр сократится.

«Это, безусловно, самая спорная тема переговоров», – сказал нападающий из Западной конференции, указав на «озабоченность» за ведущих игроков, которые могут быть перегружены из-за Матча звезд НХЛ, Олимпийских игр и Кубка четырех наций.

«Не думаю, что опытные игроки расстроятся из-за сокращения предсезонных игр, но мне как молодому игроку это не нравится. Когда ты еще не устоялся [в команде], эти матчи могут иметь решающее значение. Эти игры помогают тренерам показать, на что ты способен. Я знаю, что эти игры помогли мне в молодости», – сказал защитник из Западной конференции.

«Мне не нравится увеличение количества матчей. Думаю, сезон должен быть короче. Мы играем слишком долго. В расписании слишком много игр – по три за четыре дня. Но это приносит всем больше денег. Думаю, все этого хотят», – сказал опытный защитник НХЛ .