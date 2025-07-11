В Южной Корее сняли дораму про регби – «Попытка: мы творим чудеса».

Первая серия выйдет на телеканале SBS 25 июля.

Сериал снят в жанре комедийной спортивной драмы.

По сюжету команда школы физического воспитания Ханьяна, постоянно занимающая последние места на турнирах, под руководством эксцентричного тренера борется за победу в Национальном спортивном фестивале.

Тренер в свое время считался будущим сборной Кореи по регби как игрок, но попался на допинге и завершил карьеру. Теперь он пытается помочь команде неудачников побеждать.