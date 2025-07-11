3

В Южной Корее сняли дораму про регби – «Попытка: мы творим чудеса»

В Южной Корее сняли дораму про регби – «Попытка: мы творим чудеса».

Первая серия выйдет на телеканале SBS 25 июля.

Сериал снят в жанре комедийной спортивной драмы.

По сюжету команда школы физического воспитания Ханьяна, постоянно занимающая последние места на турнирах, под руководством эксцентричного тренера борется за победу в Национальном спортивном фестивале. 

Тренер в свое время считался будущим сборной Кореи по регби как игрок, но попался на допинге и завершил карьеру. Теперь он пытается помочь команде неудачников побеждать.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Chosun
кино
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Делл Карри присоединится к трансляциям НБА на Amazon Prime в качестве аналитика
вчера, 17:30
Госдума отклонила законопроект о сокращении рекламного времени букмекеров на ТВ
53вчера, 15:40
Овечкин о съемках в сериале: «Мне очень понравилось, были смешные моменты. Все прошло гладко и, главное, без травм»
5вчера, 10:25
Главные новости
Тестовый матч. «Читас» сыграют со сборной Грузии
1сегодня, 13:59
Женская сборная Франции устроила забег на Эйфелеву башню в рамках подготовки к Кубку мира-2025
17сегодня, 07:02Видео
Дмитрий Денисов перешел из «ВВА-Подмосковья» в ЦСКА
1сегодня, 06:22
Тур Британских и Ирландских львов. Сборная Австралии и Новой Зеалндии сыграет со «Львами», другие матчи
11сегодня, 06:13
Календарь чемпионата России по регби-2025
6сегодня, 06:09
Молодежный Кубок мира по регби. 3-й тур. ЮАР обыграла Шотландию, Новая Зеландия победила Ирландию, другие результаты
5вчера, 07:00
Кубок России по регби-7. Финал. «Локомотив» победил «Заставу», «Динамо» заняло третье место
86 июля, 14:53Видео
Тестовые матчи. США обыграли Бельгию, Австралия победила Фиджи и другие результаты
596 июля, 05:35
Кубок России по регби-7. «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» и «Динамо» вышли в 1/4 финала и другие результаты
55 июля, 14:29Видео
Молодежный Кубок мира по регби. 2-й тур. Франция обыграла Уэльс, Англия уступила ЮАР и другие результаты
4 июля, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14
Группа болельщиков упала с трибуны на регбийном матче в Австралии, где обрушилось ограждение одного из секторов
6 августа 2022, 12:25Видео