НХЛ и Ассоциация игроков одобрили продление коллективного соглашения до 2030 года
НХЛ и профсоюз ратифицировали продление коллективного договора до 2030 года.
Лига и Ассоциация игроков объявили об этом в совместном пресс-релизе.
Для одобрения заключенной в июне сделки потребовалось голосование Совета управляющих и всех членов профсоюза.
Обновленное соглашение будет действовать в течение четырех сезонов (2026/27 – 2029/30).
Новый коллективный договор не предусматривает существенных изменений в финансовой структуре.
Регулярный чемпионат будет расширен до 84 матчей, а число предсезонных матчей сократится. Также ожидается введение потолка зарплат в плей-офф, сокращение максимального срока контрактов (на 1 год) и отмена обязательного дресс-кода для игроков.
Опубликовал: Александр Балабанов
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