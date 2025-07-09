НХЛ и Ассоциация игроков одобрили продление коллективного соглашения до 2030 года

НХЛ и профсоюз ратифицировали продление коллективного договора до 2030 года.

Лига и Ассоциация игроков объявили об этом в совместном пресс-релизе.

Для одобрения заключенной в июне сделки потребовалось голосование Совета управляющих и всех членов профсоюза.

Обновленное соглашение будет действовать в течение четырех сезонов (2026/27 – 2029/30).

Новый коллективный договор не предусматривает существенных изменений в финансовой структуре.

Регулярный чемпионат будет расширен до 84 матчей, а число предсезонных матчей сократится. Также ожидается введение потолка зарплат в плей-офф, сокращение максимального срока контрактов (на 1 год) и отмена обязательного дресс-кода для игроков.